Locri, la squadra “FLL 98 ZALEUCO ROBOT LAB” vola alla finale nazionale della “First Lego League Italia”

Straordinaria giornata, quella vissuta dal Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, domenica 3 Marzo, nella Palestra della scuola, ha ospitato, per la prima volta in Calabria, una tappa della qualificazione regionale della “First Lego League Challenge 2023/2024 – Masterpiece”. Lo Zaleuco, chiamato ad organizzare l’evento, ha magistralmente strutturato il tutto, grazie alla referente, prof.ssa Elisabetta Longo, alle colleghe di informatica, prof.ssa Teresa Camera e prof.ssa Gabriella Turdò, e alla stessa Preside, permettendo ai ragazzi di sfoderare una performance eccellente. Infatti, la squadra “FLL 98 ZALEUCO ROBOT LAB” è riuscita a vincere il Premio Campione e il Premio Performance Robotica, con 315 punti, finendo, così, alla Finale Nazionale della “First Lego League Italia”, che si terrà a Salerno il 16 e 17 Marzo prossimi. Insieme ai nostri campioni andrà in finale anche la squadra “FLL 243 Punto Luce, un team extrascolastico dell’Associazione “Civitas Solis”, composto da ragazzi di Platì e San Luca. Da ricordare, inoltre, le squadre che concorreranno al Premio “Oltre la Robotica”: la “FLL 189 Scabot” dell’IC De Amicis – Maresca di Locri, e la “FLL 212 CleanEnergy” dell’IIS ASSTEAS di San Gregorio Magno (SA). Ad un evento del genere non potevano mancare diverse personalità della vita pubblica, in testa a tutte Piera Levi Montalcini, ingegnere elettronico, nipote della grande Rita, premio Nobel per la medicina, e Presidente dell’Associazione a lei intitolata. Le più sentite congratulazioni sono state esternate dal Consigliere Delegato all’Istruzione della Città Metropolitana, Rudi Lizzi, che ha messo in evidenza come “il genio e la creatività dei giovani si sono manifestati attraverso l’uso di tecniche innovative e sperimentali, per la realizzazione di veri e propri prototipi di ingegneria. Non è da poco, essere riusciti ad ospitare, nel territorio metropolitano, una delle migliori manifestazioni di settore, inserita nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito”. Una grande iniziativa, quindi, messa in campo dallo Zaleuco, che avvalora sempre più, il riconoscimento ricevuto come migliore scuola della Provincia reggina, Sono, queste, opportunità uniche, che gli allievi devono cogliere al volo, perché attraverso tali attività ludico – competitive, possono affinare i loro talenti e scoprire consapevolmente il loro possibile futuro. Certo è che la Robotica è proprio una delle professioni più richieste nel contesto sociale del futuro. Lo Zaleuco, anche su questo, si attesta come una scuola attenta alle nuove proposte professionali sul territorio nazionale e locale. Un plauso per l’evento grandioso, portato a termine, con l’augurio che la nostra squadra possa darci ulteriori soddisfazioni, a livello nazionale, e perché no, anche a livello mondiale. “Il futuro dell’Intelligenza Artificiale è collaborativo” (Loredana Zappalà)