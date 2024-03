“La donna”: l’8 marzo nella Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria

Un evento culturale a 360° in occasione della Giornata internazionale della donna venerdì 8 marzo a partire dalle 16:30 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso. “Ogni donna è un capolavoro plasmato con grazia e forza” si legge nella locandina dell’incontro che vede come organizzatori il Centro Antiviolenza Margherita, la San Camillo Onlus, la Jacques de Molay Pietas Pelicani, la libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria, l’associazione culturale San Giorgio al Corso, e come sponsor ufficiale AziendeItalia.

Nel corso dell’evento si assisterà alla presentazione del libro “Veniva da Magdala” ad opera dei relatori avvocato Antonino Aloi e Don Nuccio Cannizzaro e si potranno ammirare le opere in mostra dell’artista reggina Antonina De Salvo.

A seguire il dibattito sulla tematica “La Donna…” con la partecipazione dell’avvocatessa Denise Albano e della dottoressa Tiziana Iaria.

Imperdibile il concerto di musica lirica e la degustazione dei dolci preparati dalle donne della comunità.

L’evento si concluderà con la Santa Messa e la benedizione dedicata ai presenti.