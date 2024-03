Eventi Museo Archeologico Mètauros a Gioia Tauro per la Giornata internazionale della donna

Il Museo Archeologico di Mètauros, Gioia Tauro, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della DONNA, organizzerà visite speciali al Museo, con focus tematici sugli oggetti e corredi, sulle attività muliebri e sulla ritualità al femminile, in un percorso culturale che va dalla Magna Grecia alla Roma Imperiale.

Le iniziative speciali, organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sono attivate dal Ministero della Cultura, per sensibilizzare e riflettere sui significati e sull’importanza di questa Giornata.

Su proposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, venerdì 8 marzo, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e in tutti i luoghi della cultura statali a pagamento, sarà gratuito.

Saranno gli operatori museali a curare una narrazione dedicata alla figura femminile nelle civiltà greca e romana. Un momento di approfondimento tematico, parte della straordinaria storia del territorio, di cui il Museo è espressione culturale e strumento di divulgazione del Patrimonio identitario.

In accordo con la Convenzione di Faro, che promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, continuano le attività del Museo Archeologico Métauros sul territorio.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa di sabato 2 Marzo:

_ore 8.00/ 13:00

Narrazione guidate tematiche a cura del personale del Museo

Informazioni Evento:

Data Inizio: 8 marzo 2024 ore 8.00

Data Fine: 8 marzo 2024 ore 13.00

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione: non necessaria

Luogo: Gioia Tauro, Museo archeologico Métauros