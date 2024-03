L’8 marzo a Roccella evento dedicato a Elsa Morante

Una giornata speciale per la Calabria, un 8 marzo “originale” per l’Italia, un evento di alto spessore sociale e culturale, che abbraccerà incontri con le scuole, i lettori, l’intero territorio locrideo e la comunità cittadina, e che culminerà in una pièce teatrale dal titolo Elsa; questo è il programma che Roccella Jonica (RC) dedica quest’anno alla ricorrenza della Giornata internazionale della Donna.

L’iniziativa, dal titolo “8 marzo nella Storia. Con Elsa Morante accanto…Guidati dalla scrittrice Angela Bubba”, rientra nel progetto “La Memoria ci salva la Vita”, curato dalla regista ed operatrice socio culturale Rina Amato dell’Associazione Methexis e fortemente voluto e organizzato dal Comune di Roccella Jonica – Assessorato alla Cultura, guidato da Bruna Falcone.

L’evento, che prevede tre diversi appuntamenti, tutti a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, vuole essere un omaggio alla figura di Elsa Morante – (Roma, 18 agosto 1912 –Roma, 25 novembre 1985) che è stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra, nonché prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo – a cinquant’anni della pubblicazione de “La Storia” (1974), che figura nella lista dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata nel 2002 dal Club norvegese del libro.

Protagonista della giornata sarà una delle sue maggiori studiose contemporanee, la scrittrice, giornalista e ricercatrice Angela Bubba, che venerdì 8 marzo alle 10.30 terrà un incontro all’ex Convento dei Minimi, di fronte la centralissima piazza San Vittorio della cittadina, con gli studenti delle scuole superiori di Roccella; alle 17.00, sempre all’ex Convento dei Minimi, sala B, affiancata da una valente interlocutrice, dialogherà con i lettori del suo ultimo libro Elsa (Ponte alle Grazie, 2022); a seguire alle 19.30 all’ex Convento dei Minimi, sala A, chiuderà la giornata “Morantiana” lo spettacolo teatrale Elsa a cura della compagnia teatrale “I Vacantusi”, da un’idea e con la regia di Sabrina Pugliese, testi tratti dal libro Elsa di Angela Bubba (Ed. Ponte alle Grazie, 2022).