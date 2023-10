Reggio, un libro per via Giudecca: “Anch’io ho usato il Bignami”

Appuntamento giovedì 12 ottobre alle 17:30 per la presentazione del libro “Anch’io ho usato il Bignami – Appunti di viaggio nel tempo lentissimo della gioia” con l’autore Pasquale Taglieri nella cornice suggestiva della scalinata monumentale di via Giudecca.

«Sarà un altro magico momento di comunità – afferma la presidente della comunità patrimoniale della scalinata di via Giudecca Simona Lanzoni – durante il quale ascolteremo direttamente dalla voce di Pasquale Taglieri, accompagnato dalla sua compagna di vita, Maria Teresa Ienna, alcuni dei racconti tratti dal libro. Un libro che narra la vita dell’autore e che a lui piace definire ‘appunti di viaggio’, a partire dai ricordi d’infanzia sino all’università, all’ambito lavorativo e all’esperienza con la comunità stessa».

Il libro di Taglieri (EBS Print edizioni), infatti, è una sorta di viaggio dal passato al presente, ispirato al modello narrativo orale delle mitiche figure dei “cuntaturi” che in tempi ormai remoti andavano in giro per le case a narrare fatti, curiosità e cronache dell’epoca, quando non c’erano la radio e la tv e i giornali erano per pochi privilegiati. Come le tessere di un mosaico, il libro si dipana raccontando una storia di vita, in una città del Sud popolata da personaggi che ricordano, in chiave moderna, gli antichi cantori vernacolari, coi loro racconti orali trasformati in scrittura.

Il ricavato del libro sarà interamente devoluto alla comunità patrimoniale della scalinata monumentale di via Giudecca.