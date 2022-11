Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP alla Rassegna Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud

E’ stato un incontro tra il mondo dell’agroalimentare e il giornalismo del settore, la terza edizione della Rassegna Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud che dal 23 al 26 novembre ha intrattenuto il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, divenuto teatro di una manifestazione di rilievo internazionale.

Protagoniste indiscusse – si legge in un comunicato stampa – sono state le produzioni tipiche legate al territorio: tra queste non poteva mancare la presenza del Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP, che grazie al carattere fortemente identitario di questo frutto pregiato, ha rappresentato – insieme agli altri prodotti tipici – la città bruzia e il territorio calabrese.

Proprio per questo, durante l’ultima giornata che ha caratterizzato la sfilza di eventi, il Consorzio di Tutela dei Fichi di Cosenza DOP è stato tra i premiati di coloro che hanno aiutato a far crescere e divulgare la cultura agroalimentare e agroindustriale del Sud. Un riconoscimento importante per cui la Presidente Anna Garofalo è intervenuta a ringraziare i presenti per la riconoscenza al grande e importante lavoro che si cela dietro la produzione agroalimentare e – in particolar modo – dei Fichi di Cosenza.

Un’eccellenza unica al mondo che – ancora una volta – riesce a stupire i palati nazionali e internazionali, dando voce ad un territorio che ha reso, dei prodotti della propria terra, un punto a proprio vantaggio.