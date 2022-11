Rende (Cs), l’assessore Totera: “Comune fuori dal pre-dissesto entro dicembre”

“Siamo in dirittura d’arrivo e possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo del raggiungimento del riequilibrio finanziario che significa per Rende l’uscita dal regime di pre-dissesto entro dicembre come stabilito nel piano pluriennale”. Ad annunciarlo, durante il consiglio comunale, l’assessore al bilancio Fabrizio Totera.

“Abbiamo rispettato i parametri e seguito le normative con un piano che mostra solidità ed è supportato dalla relazione semestrale dei Revisori dei Conti. Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso da parte di tutti. Il lavoro che abbiamo fatto per risanare i conti dell’ente, disastrati dalle precedenti amministrazioni è stato capillare. In larghissimo anticipo rispetto ai piani di rientro trentennale e decennale siamo riusciti a deliberare la chiusura in meno di otto anni mettendo in equilibrio il bilancio e mettendo in sicurezza tutti i servizi senza mai sospenderli”, ha proseguito Totera.

“Se a ciò si aggiunge il dato inconfutabile che in Calabria ad oggi ci sono 30 comuni commissariati, 48, tra i più importanti, in dissesto e ben 39 in pre-dissesto si capisce la portata di ciò che questa amministrazione comunale è riuscita a fare. È una grande vittoria della buona politica della nostra amministrazione ma soprattutto una grandissima vittoria per la nostra città. Gli atti danno ragione alle nostre scelte, serie e responsabili, fatte esclusivamente per il bene comune”, ha concluso l’assessore al bilancio.