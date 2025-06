Aspettando Fuscaldo Sun Spirit: la presentazione anticipa profumi e sorprese

È iniziato il conto alla rovescia per Fuscaldo Sun Spirit, la manifestazione che celebra il mondo degli amari e degli spirits e che quest’anno si apre al food e al beverage con un format ancora più ricco. Il 27 e 28 giugno, il lungomare di Fuscaldo Marina si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove territorio e innovazione si incontreranno tra degustazioni, momenti di approfondimento e musica.

L’iniziativa che propone di valorizzare le eccellenze enogastronomiche autoctone, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale unica, nasce da un’idea del consigliere con delega alle Attività Produttive Carmine Scrivano ed è stata promossa con convinzione dal sindaco Giacomo Middea e da tutta l’amministrazione comunale, con il supporto della Regione Calabria, di Arsac – Agricoltura in Calabria e di Calabria Straordinaria.

La conferenza stampa si terrà sabato 21 giugno alle ore 19.00 nella suggestiva Piazzetta San Francesco di Fuscaldo Marina e non sarà solo la presentazione ufficiale dell’evento ma anche un piccolo “assaggio” – in tutti i sensi – di ciò che animerà Fuscaldo Sun Spirit: dalle degustazioni alla musica dei Nova Live Music Band, passando per i protagonisti del mondo food & beverage. Interverranno: Giacomo Middea, Sindaco di Fuscaldo; Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC; Carmine Scrivano, Consigliere del comune di Fuscaldo con delega alle Attività Produttive; Nuccio Caffo, Amministratore Delegato dello storico Gruppo Caffo 1915; Pierpaolo Trapuzzano, ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Francesco Imbroisi, Direttore Generale del Consorzio Terredamare; Rachele Grandinetti, giornalista e sommelier. L’incontro sarà moderato da Giovanni Folino, portavoce del comune di Fuscaldo.

L’evento, poi, si aprirà il 27 giugno con il concorso di mixology che vedrà protagonisti gli amari delle aziende partecipanti. Due bartender professionisti li utilizzeranno per creare cocktail originali, valutati da una giuria di esperti e appassionati. Il vincitore sarà inserito nelle drink list delle strutture del Consorzio Terredamare, lungo tutta la Riviera di San Francesco, da Cetraro ad Amantea. Da Fuscaldo Sun Spirit nascerà così un nuovo sapore che ci accompagnerà per tutta l’estate. E in riva al mare sarà tutto un altro gusto.

Durante le due giornate, i visitatori potranno partecipare a degustazioni guidate di amari e distillati, assistere a workshop tematici e incontrare produttori locali. E quando il sole lascerà spazio alle stelle, ci penseranno i dj a far vibrare il lungomare: Tommy Aiello e Alex Gaudino protagonisti delle notti tutte da vivere.