Management identità, a scuola dai Barbieri: nell’oasi di pace accolti studenti di Castrovillari

Promuovere il management dell’identità a partire dai banchi di scuola può e deve servire ad indicare e costruire percorsi di sviluppo eco-sostenibile e durevoli possibili. Valorizzare le risorse e far conoscere l’immenso patrimonio di ricette e conoscenze ereditate dal passato può e deve creare opportunità per consentire ai nostri ragazzi di non cercare altrove il proprio futuro, perché è qui, sotto ai nostri occhi e profuma di identità.

È, questa, la filosofia che ha ispirato l’accoglienza da parte della Famiglia Barbieri degli studenti dell’IIS Mattei – Pitagora – Calvosa di Castrovillari che, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro hanno fatto tappa nell’oasi di pace e relax per chiedere consigli sulla realizzazione di una mensa aziendale e di un punto ristoro all’interno della propria scuola.

La sinergia con il mondo della scuola, finalizzata alla promozione e alla conoscenza dell’agroalimentare, dell’educazione alimentare ed in generale del patrimonio identitario territoriale, continua ad impreziosire il valore dell’esperienza familiare ed imprenditoriale e a rafforzare l’impegno di responsabilità sociale che la Famiglia Barbieri interpreta ormai da oltre 60 anni.

Dalla proposta gastronomica alla scelta attenta degli ingredienti stagionali, a km0 ed espressione del territorio, passando dai rapporti con i fornitori ed il commercialista. È intorno a questi punti che l’agrichef Enzo con Laura, Alessandra e Michele si sono confrontati con gli allievi guidati dal docente Lucio Bonifati, coordinatore del progetto di impresa simulata.

In particolare i protagonisti dell’esperienza imprenditoriale e familiare hanno raccontato come è nata l’azienda e cosa e perché li rende oggi punto di riferimento del turismo esperenziale e dell’enogastronomia Made in Calabria in tutto il mondo.