Il laboratorio culturale “Cosenza che vive” in visita al Museo Diocesano

Lunedì 22 aprile 2024 una nutrita rappresentanza del laboratorio culturale “Cosenza che vive” ha fatto visita al Museo Diocesano di Cosenza. Ad organizzare la visita è stata la professoressa Gabriella de Falco, storico presidente della realtà associativa nota in città e non solo per le sue iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico-artistico del capoluogo bruzio. Ad accogliere gli intervenuti è stato don Salvatore Fuscaldo, Direttore del Museo Diocesano cosentino, che dopo un intervento introduttivo ha ceduto la parola a Francesco Paolo Dodaro, socio onorario di “Cosenza che vive” nonché esperto conoscitore di storia e arte che ha per l’occasione illustrato ai presenti le opere custodite nel museo. La visita si è conclusa nella sala dove è eccezionalmente custodita, sino a fine maggio, la “Madonna della cucina” di Pietro Perugino, splendido quadro normalmente esposto presso la Galleria Nazionale dell’Umbria nella città di Perugia. I soci di “Cosenza che vive” hanno potuto così apprezzare anche l’estro del celebre maestro umbro e scoprire dettagli e storia dell’opera in mostra, significativa testimonianza della migliore tradizione pittorica italiana.