Il Circolo FI di San Marco Argentano continua con la sua agenda politica

Il Circolo di Fratelli d’Italia – Paolo Borsellino di San Marco Argentano, continua con la sua agenda politica. Nelle scorse settimane due appuntamenti con i propri iscritti nella sede di Piazza Umberto I. I temi trattati sono stati le imminenti amministrative, le elezioni europee e l’importante risultato ottenuto alle elezioni provinciali di Cosenza, con l’elezione di Pasquale De Franco sindaco di Aieta e Giancarlo Lamensa consigliere comunale di Castrovillari. Tanti i progetti in corso, come un tavolo per parlare della sanità locale con i dirigenti provinciali dell’Asp insieme al coordinatore provinciale di Cosenza e diverse iniziative da fare nei prossimi mesi. Due nel campo sociale e che verranno rese pubbliche appena strutturate e programmate. Nell’ultima assemblea si è concordato di continuare con gli incontri per le amministrative, che fin ad oggi, ci tengono a precisare i dirigenti del partito di Giorgia Meloni, non hanno prodotto ancora nessun risultato concreto. “Noi vogliamo partire dal programma e da scelte condivise, e se non si verificheranno queste condizioni, siamo pronti ad andare da soli. Un plauso, ci teniamo a precisare, ai nostri amministratori tesserati di FdI in seno al governo locale di maggioranza, che ad oggi sono gli unici che hanno dato mandato e disponibilità di candidatura al partito. Il partito è unito in tutte le componenti, si lavora per affermare principi e valori condivisi. Le scelte saranno fatte nell’esclusivo interesse della città fermo restando la valorizzazione del partito anche attraverso forme di accordo civico”.