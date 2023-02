Tutto pronto per il Carnevale di Corigliano-Rossano: gli eventi dal 19 al 21 febbraio

Inizia il countdown per le iniziative del Carnevale delle Pro Loco organizzato dalle Pro Loco di Corigliano-Rossano in collaborazione di numerose associazioni partner e aziende del territorio che hanno sostenuto economicamente il progetto con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano nei giorni del 19, 20 e 21 Febbraio.

A comunicarlo sono i presidenti dei sodalizi Valeria Capalbo e Federico Smurra, che in poco tempo grazie alla Direzione artistica di Domenico Terenzio e Mario Amica e il coordinamento della safety and security dell’Arch. Antonio Cimino e dell’Ing. Diaco Gennaro, sono riusciti a mettere su un programma per tutti i gusti. Nello specifico sono previsti i seguenti spettacoli:

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023

IL CARNEVALE DELL’INCLUSIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE

Dalle 10 30 alle 13: 00 presso il Parco Fabiana Luzzi spettacolo di intrattenimento con la Tata Carmela e le sue ragazze (truccabimbi, palloncini, animazione, giostre, pop corner e zucchero filato).

20 FEBBRAIO 2023

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Ore 15 raduno presso piazzale Berlinguer (parcheggi MD Discount ex Famila)

A seguire sfilata per le vie di Corigliano Scalo di gruppi spontanei, carri allegorici, gruppi musicali, gruppi folk e mascherine create dalle scuole aderenti.

Percorso

Partenza Via Fontanelle (parcheggi MD Discount) direzione piazza Grazia Deledda

Via dei Pugliesi direzione via delle Medaglie D’oro

Via delle Medaglie D’oro direzione via Fortunato Bruno

Via Fortunato Bruno direzione via Nazionale

Sosta Carri su Via Nazionale all’altezza di Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto)

Alla sosta presso Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto ci sarà intrattenimento musicale e giostrine per bambini).

21 FEBBRAIO 2023

CARNEVALE TRADIZIONALE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO DI CORIGLIANO

Raduno presso il Liceo Classico ore 15:00 con carro allegorico di “Gregorio Morto” gruppo scena carnevale tradizionale, banda musicale, gruppi scolastici e folk. La sfilata terminerà presso Piazza Compagna ai piedi del Castello Ducale per festeggiare il carnevale con i tradizionali maccheroni e polpette, ciambelline fritte, intrattenimento musicale e premiazioni delle mascherine più belle create dalle scuole.