Quasi tutto pronto per la ventesima edizione della “Sagra della Patata” a Celico (CS)

“Sono due anni orma dopo l’arrivo del covid che non si effettuava la sagra della patata a Lagaro’ Lupinacci località nel comune di Celico.

Quest’anno il programma sarà più ricco – si legge in una nota – ma rimarrà sempre al centro di tutto la patata che verrà preparata in mille modi oltre a quelli tradizionali come le patate m’pachiuse con la cipolla rossa di Tropea e patate con il caciocavallo Silano.