“EstArte”: tutto il programma degli eventi a Catanzaro, dai grandi concerti alle eccellenze del territorio

Entra nel vivo il programma di EstArte 2026 per un’estate a Catanzaro ricca di appuntamenti che fino a settembre trasformeranno l’intera città in un grande palcoscenico diffuso ad ingresso gratuito. Un cartellone ampio e articolato, costruito grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale – assessorati alla Cultura, al Turismo e alle Attività Economiche – e numerose realtà culturali, artistiche e associative del territorio, per offrire un programma rivolto al pubblico di tutte le età.

Al seguente link è possibile consultare il programma di EstArte: https://www.comune.catanzaro.it/novita/estarte-il-programma-di-tutti-gli-eventi-a-catanzaro/

Festival, concerti, cinema, teatro, laboratori, spettacoli per famiglie, iniziative di inclusione sociale e appuntamenti enogastronomici si alternano in un calendario condiviso e partecipato. Un’offerta senza precedenti che vuole rappresentare una vetrina per i talenti e le eccellenze del territorio e, al tempo stesso, un contenitore in grado di proiettare Catanzaro al centro dell’attenzione nazionale, grazie ai grandi nomi del firmamento musicale che abbracceranno tutte le generazioni: da Jovanotti a Gaia, da Nina Zilli a Ivana Spagna e Giuliano Palma. L’amministrazione ha inteso mettere in rete e valorizzare il contributo delle associazioni, delle fondazioni e degli operatori culturali che, anno dopo anno, animano la città: il Conservatorio Saverio Arlia e l’Accademia di Belle Arti per la rassegna “Oltre il confine”, eventi riconosciuti come Schermi, Graecalis, Sapori di mare, Factory, la tradizione con le feste di San Vitaliano e della Madonna di Porto Salvo. Dal grande jazz – già inaugurato dal piano solo di Danilo Rea – alla musica popolare, dalla sinfonica ai linguaggi contemporanei, dal cinema all’aperto al teatro classico, dal festival degli aquiloni ai laboratori e giochi per bambini. EstArte 2026 è anche un invito a vivere e riscoprire Catanzaro attraverso i suoi luoghi – la pineta di Giovino, le piazze del centro storico, i quartieri – con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza, favorendo occasioni di aggregazione, condivisione e crescita culturale. Un’estate che unisce cultura, arte, intrattenimento, tradizione e impegno sociale, contribuendo a rendere Catanzaro sempre più attrattiva in un percorso che coinvolge cittadini, visitatori e tutte le migliori energie del territorio.