Amaroni (Cz): famiglia dell’Opus Dei in festa intorno alla figura del Beato Alvaro del Portillo

Con una solenne celebrazione Eucaristica presieduta da don Roberto Corapi , si è riunita nella comunità di Amaroni la famiglia dell’ Opus Dei per onorare la figura del Beato Alvaro Vescovo e Prelato dell opera .

Don Roberto Corapi nella sua omelia ha ricordato la vita di questo Pastore che ha servito la chiesa ed è stato in stretto contatto con il fondatore dell’Opus Dei San Josemaria Escriva .

Il Beato Alvaro ci insegna a tutti noi ad amare la Chiesa e a camminare sempre nello spirito di servizio.

Il Beato Alvaro con la sua vita ci ricorda la santificazione del lavoro e la santità feriale che consiste nel fare bene il proprio dovere amando Dio e il prossimo.Non possiamo dire,ha affermato don Corapi di amare Dio se non amiamo i fratelli .

Poi un pensiero al neo Papa Leone XIV , che lo Spirito Santo ha voluto come successore di Pietro .

Don Roberto scherzosamente ha affermato : si chiama Roberto come me e sono fiero perché sarà un grande Papa .

Poi la preghiera per la pace nel mondo:” affidiamo tutto” ha concluso don Roberto “al Beato Alvaro in un mondo lacerato da guerre e disordini ,il dono della pace possa scendere in terra”.

La figura del Beato Alvaro , molto cara a don Roberto , ha rappresentato nella sua vita sacerdotale un faro di santità e di amore.

Salutando infine la famiglia dell’Opus Dei accorsa ad Amaroni, don Roberto ha ribadito sempre di più che momenti come questi rafforzano la nostra comunione con Dio e con i fratelli.

“Amandi servientes ” ha gridato don Roberto ; amare servendo .

Dobbiamo essere aperti a tutte le spiritualità ,perché tutti siamo una ricchezza , poiché le spiritualità ci portano a Dio , a conoscere Cristo e ad annunciare a tutto proprio a tutti , la gioia e la bellezza del Vangelo , che è gioia di salvezza per tutta la chiesa sposa di Cristo e per il mondo intero