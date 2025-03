A Pianopoli la presentazione del libro di Pasquale Leone “Favola di una canarina”

C’era attesa per la presentazione del libro di Pasquale Leone Favola di una canarina.

Lo scorso sabato,dinnanzi ad un folto pubblico, presso il Caffè Letterario dell’associazione Terra di Calabria a Pianopoli, è stata lanciata quella che è già stata definita come “la favola che si legge tutta di un fiato”.

Dopo i saluti del Presidente dell’associazione, Sandro Gallo, hanno dialogato con l’autore il giornalista Riccardo Cristiano, Presidente di liberi TV ed il dott. Ettore Greco già primario dell’ospedale di Lamezia Terme.

Sono particolarmente felice per questa presentazione – ha dichiarato Gallo – perché da anni aspettavo una pubblicazione da parte di Pasqualino. Lui è uno degli elementi di spicco del nostro Caffè Letterario, persona di finissima cultura che ama leggere ma scrive solo argomenti di carattere tecnico o scientifico. Avere la sua penna anche a disposizione della letteratura farà senza alcun dubbio alzare il livello culturale della nostra area. Del resto i fatti parlano chiaro. Un libro pubblicato per merito, non come la maggior parte dei lib4ri che sono autofinanziati dagli autori, ma pubblicato dall’editore per aver vinto un concorso letterario nazionale.

Magistralmente moderata dal giornalista Cristiano e con gli approfondimenti mirati del dott. Greco, si è svolta una presentazione non propriamente tradizionale, ma senza dubbio di notevole interesse e curiosità.

A dare ulteriore lustro alla serata, la presenza e gli interventi di Ignazio Sciacca, Presidente della Confederazione Ornitologica Mondiale (Italia) e Carmelo Montagno presidente della Commissione Tecnica Nazionale EFI, della Federazione Ornicoltori Italiani, amici personali dell’autore, venuti appositamente dalla Sicilia per il lancio del libro.

Come di consueto, ad allietare l’evento, ci sono stati anche i contributi musicali del maestro Amedeo Palmieri (chitarra fingerstyle).

Ultima nota, va all’autore per il nobile gesto di aver rinunciato ai suoi diritti d’autore e di averli donati in beneficienza, come del resto, tutti gli incassi della serata.