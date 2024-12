Domani a Lamezia Terme il terzo incontro di “Parole per la vita”

“Fisico o corpo?”. Queste le “Parole per la vita” del terzo incontro con i giovani (dei sette previsti) che si terrà domani (giovedì 19 dicembre) alle 18.30 nell’ex seminario vescovile con la testimonianza del dottor Massimo Felice Nisticò.

Questi appuntamenti aperti a tutti, anche a giovani non credenti e in ricerca, organizzati dalla Pastorale Giovanile della Diocesi, e fortemente voluti dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nascono dall’esigenza di “iniziare a dialogare e a ragionare con i giovani su temi fondamentali” partendo da alcune “parole che hanno peso” che, nel corso del primo incontro, sono state proprio indicate dai ragazzi presenti.

Un’iniziativa, quindi, che come sottolineato da monsignor Parisi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative dell’Anno Pastorale, “conferma la nostra attenzione, come Chiesa diocesana, al mondo giovanile e risponde a una precisa sollecitazione, venuta da alcuni giovani della nostra Diocesi, ad affrontare insieme a loro determinati temi”.