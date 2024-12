A Badolato al via una serie di eventi di comunità

Ufficialmente al via a Badolato (CZ) un ciclo di eventi di comunità col lancio di una lotteria speciale a supporto, grazie al lavoro di co-promozione di un comitato inter-associativo locale con capofila la Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria. Allestito un ricco carnet di manifestazioni che si articoleranno da Dicembre 2024 ad Aprile 2025, a partire dalla realizzazione della V edizione del “Presepe Vivente” in data 26 Dicembre (la cui direzione artistica è dell’Associazione Culturale “N. Caporale”, con circa 100 partecipanti tra attori, comparse, guide, scenografi e volontari), passando dall’evento “Aspettando l’Epifania” con un concerto del Coro Polifonico della “Schola Cantorum Officium” il 05 gennaio sera al Teatro Comunale di Badolato Marina, finendo alla promozione della Settimana Santa di Badolato ed alla realizzazione – dopo 25 anni, in occasione proprio del Giubileo 2025 – della tradizionale rappresentazione teatrale sacra “A Pigghjata” (con la regia di Totò Scoppa ed il supporto di un nutrito gruppo di collaboratori con quasi 150 cittadini attivi tra attori, comparse, scenografi, assistenti alla logistica e sicurezza, volontari ecc.). Non mancheranno, inoltre, itinerari di visita alla coperta del borgo ed altre iniziative di promozione turistico-culturale che si concluderanno giorno 01 Maggio con una festa finale e con un resoconto ed uno sguardo pro-positivo proiettato sulla programmazione della stagione estiva 2025. Questo interessante ciclo di eventi di comunità sarà supportato da una lotteria con ricchi premi, autorizzata e pubblica, pensata come importate strumento di raccolta fondi territoriale a sostegno del programma condiviso di eventi ed idee-progettuali. Una Crociera MSC per due persone, uno scooter elettrico EVO, una Smart TV 55” ed una parure di gioielli del “Maestro Riverso” saranno i premi in palio della lotteria la cui estrazione dei biglietti vincenti, con relativo ed apposito regolamento, verrà effettuata alle ore 19.30 di Giovedì 01 Maggio 2025 presso Palazzo Gallelli. La Pro Loco Badolato APS/Unpli Calabria e le associazioni locali* che hanno condiviso ed avviato questo percorso di collaborazione Vi invitano a partecipare ai tanti eventi in calendario, a fare passaparola ed a sostenere attivamente la lotteria. Con soli 2 euro sarà possibile sostenere le tante attività e manifestazioni di comunità, oltre che vincere ricchi premi, a partire da un viaggio da sogno per due persone con una Crociera MSC da effettuare il prossimo Ottobre 2025.