Tutto pronto per la decima edizione del Lamezia Wine Fest, la sezione dedicata al “made in Calabria” di Lamezia Summertime

Battute finali per l’edizione 2023 di Lamezia Summertime che conclude la fortunata rassegna con l’attesa sezione dedicata alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio enologico calabrese, ma non solo. Il 29 e 30 settembre, infatti, taglierà il nastro la decima edizione del Lamezia Wine Fest che quest’anno proporrà anche il quarto EVO festival dedicato agli extravergini e la seconda edizione della rassegna riservata alla birra artigianale.

Il 2023 segna il ritorno della manifestazione nella sua sede originaria, gli eventi si svolgeranno infatti nelle sale di Palazzo Nicotera-Severisio.

Nella due giorni, oltre alle degustazioni affidate a sommelier professionisti, verranno realizzate delle master class dedicate alla D.O.C. Lamezia. Protagonisti: il vino calabrese declinato in tutte le sue sfumature con la presenza di cantine rappresentative di tutte le province calabresi, l’olio con il Consorzio Lametia D.O.P. e le birre artigianali di Lametus Beer e OBL – Opificio Brassicolo Lametino con banchi di degustazione.

Tra i produttori vinicoli che hanno già confermato la propria presenza: cantine Lento, cantina Ippolito 1845, cantine Lavorata, cantina Petrania, Azienda Nicotera Severisio, cantine Davoli, cantine Senatori Vini, cantine Ferrocinto, Tenuta Iuzzolini. Altre aziende stanno aderendo al progetto e saranno presenti con i propri stand.

Novità assoluta di questa edizione sarà la mini-verticale sul vino Lamezia DOC Riserva in tre diverse interpretazioni a cura della Fondazione Italiana Sommelier, presso le sale affrescate di palazzo Nicotera sabato 30 settembre alle 10, con ingresso a numero chiuso. “E’ la prima volta che proponiamo questo genere di degustazione, con un vino di diverse annate dello stesso produttore. Sarà protagonista il Lamezia DOC ma non escludiamo che in futuro si possa dare spazio ad altri vigneti” dichiara il co-direttore artistico Pierluigi Fragale. Alle 18.30 spazio anche all’olio di Calabria IGP – EVO, con il seminario “L’olio in cucina e il corretto abbinamento con il vino” a cura della Fondazione Italiana Sommelier in collaborazione con il Consorzio Lamezia Dop.

Le serate apriranno gli stand alle ore 21. Ad intrattenere il pubblico nel corso delle serate la live session “Carlo Caligiuri Trio” e lo spettacolo “Art Patachipi”.

“Tutto quello che verrà proposto è prodotto esclusivamente in Calabria, vogliamo valorizzare le nostre eccellenze e sostenere i produttori” sottolinea ancora Fragale. L’idea è quella di promuovere la visibilità dei produttori del territorio valorizzando i loro vini di elevata qualità, approfondendo origini e caratteristiche dei vitigni locali per celebrare la tradizione vitivinicola calabrese che è patrimonio unico e inestimabile, con ricadute di sviluppo del territorio ancora in parte inespresse.

Il progetto di Pieffe Comunicazione in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier (F.I.S.) Calabria, è stato presentato sabato 23 dicembre a Palazzo Nicotera. Ospite d’eccezione della serata è stato il poeta, giornalista e docente di critica teatrale Emilio Nigro, altra eccellenza della nostra regione, autore del libro di poesie “Edipo in fuga” (Les Flâneurs Edizioni), che ha conversato con Giovanna Villella e la scrittrice lametina Alessandra D’Agostino. Gli intermezzi musicali sono stati curati dal M° Luca Laganà. L’evento si è concluso con la degustazione dei vini delle cantine Lento e dei cantuccini offerti dallo chef Orazio Lupia.

Lamezia Wine Fest è parte della più ampia rassegna Lamezia Summertime, realizzata dal Comune di Lamezia Terme con la collaborazione di Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia in qualità di partner di progetto e il supporto della Cooperativa sociale teatrop e della Cooperativa sociale Inrete, nell’ambito dell’avviso regionale “Eventi di promozione culturale anno 2022” finanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014.2020 Asse VI – Azione 6.8.3 – Ambito 1.6.