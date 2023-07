“Festival delle Erranze e della Filoxenia”: gli eventi del prossimo fine settimana fra libri, escursioni e concerti

Dopo i primi tre eventi fra Serrastretta, Decollatura, Soveria Mannelli e Lamezia Terme, il Festival delle Erranze e della Filoxenia entra nel vivo con un ricchissimo fine settimana in programma per i giorni 7, 8 e 9 luglio, fra Platania e il M. Reventino.

Si parte venerdì sera 7 luglio in Piazza V. Veneto di Platania. Alle ore 18 Antonio Cavallaro converserà di “restanza ed erranza” con il famoso scrittore ed etnologo Vito Teti, autore di tanti libri di successo.

Si prosegue sabato 8 luglio con una passeggiata alla scoperta della Valle del T. Piazza e della Cascata della Tiglia. Si partirà dal borgo di Panetti (raggiungibile seguendo le indicazioni dal bivio a sinistra subito dopo il secondo ingresso per Platania dalla strada Lamezia Terme-Soveria Mannelli). L’appuntamento è presso la fontana pubblica subito dopo il borgo di Panetti. Obbligatoria l’iscrizione via mail a prolocoplatania@gmail.com ovvero per messaggio WathsApp al numero 329/5477485. La sera dello stesso giorno, alle ore 21, in Piazza V. Veneto di Platania degustazione di vini e specialità gastronomiche. Prenotazioni come sopra.

Domenica 9 luglio, invece, alle ore 19,30, all’aperto ed al tramonto, presso Fossa della Chiesa lungo la strada che dal Passo di Acquabona porta alla cima del M. Reventino secondo appuntamento dell’ormai classico “concerto per le fate”, con Tchiaikosky Quartetto, dei maestri Ilenia Gentile, Marco Ianni, Miriana Rizzo e Jovanny Pandolfo.

Ad organizzare questi eventi del Festival è la Proloco di Platania. Ricordiamo che il Festival delle Erranze e della Filoxenia è un’iniziativa culturale delle comunità dell’area del Reventino-Mancuso, cui contribuiscono associazioni, privati, enti, e che ha come missione il recupero della memoria locale e la diffusione di buone pratiche di rigenerazione della vita nei paesi e nelle campagne.