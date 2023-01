Camperisti da tutta Italia fanno tappa a Badolato

Un gruppo di camperisti provenienti da tutta Italia, in tour turistico per la Calabria durante le festività natalizie, ha fatto tappa a Badolato nei giorni 05 e 06 Gennaio. Due giornate invernali di sole per questo gruppo di viaggiatori, 13 coppie – 26 persone tutte in viaggio col proprio camper, alla scoperta dell’antico borgo e della frazione marina con diverse attività esperienziali, enogastronomiche e culturali.

Il gruppo, nei giorni precedenti, aveva fatto tappa a Cosenza per i festeggiamenti del capodanno, trasferendosi poi a Scalea (CS) e muovendosi lungo la Costa Tirrenica verso Tropea e Pizzo (VV), passando dalla Stretto di Messina con una visita obbligata in quel di Reggio Calabria, per giungere infine – risalendo lungo la Costa Ionica – a Badolato (CZ). Nei giorni successivi hanno fatto tappa a Isola Capo Rizzuto e Le Castella (KR), risalendo lungo l’alto-ionio verso le proprie destinazioni di provenienza.

Ed a Badolato, grazie al supporto tecnico-organizzativo della Ferdinandea Travel di Badolato Marina, hanno avuto modo di soggiornare al Camping Larocca in riva al Mar Ionio, di fare una passeggiata guidata alla scoperta dell’antico borgo medievale con un’esperienza culinaria tipica e cena finale presso il Ristorante “Il Castellano” (ubicato all’interno di un antico frantoio locale, ristrutturato e trasformato in un ristorante di cucina tipica tradizionale).

Per l’occasione abbiamo scambiato due battute con Ivan Perriera, coordinatore e tour leader del gruppo, presidente di una importante federazione nazionale di camperisti che è riuscito a coinvolgere per questo sorprendente viaggio in Calabria viaggiatori di diverse regioni italiane: Molise, Lazio, Abruzzo, Marche, Veneto, Sardegna, Lombardia ed Emilia-Romagna.