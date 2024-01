Presentazioni del romanzo “Amore Cieco“ del vicequestore della polizia Salvatore Blasco: il 13 gennaio e 15 gennaio a Cosenza e Catanzaro

Si comunica la presentazione del romanzo “Amore Cieco”, di Salvatore Blasco, edito da Compagnia Editoriale Aliberti, presente nella collana “I libri della Salamandra extra +”, in data:

Sabato 13 gennaio, ore 18:30 a Cosenza, presso la libreria Ubik in via XXIV maggio 49/P. In dialogo con l’Autore, Rossana Cosco, docente di Lettere Classiche presso il Liceo Classico B. Telesio. Presentazione del libro Amore Cieco

Sinossi

Cosa succede negli uffici di Polizia quando una donna denuncia una violenza in famiglia? Quali sono le competenze che devono possedere i poliziotti specializzati sui reati di violenza di genere? Che tipo di relazioni si intrecciano fra Polizia e Procura e che tipo di libertà possiede chi effettivamente svolge tali investigazioni? Infine: quali sono le emozioni di tutti i soggetti coinvolti in queste indagini e come affrontarle?

Salvatore Blasco, grazie alla sua esperienza decennale come capo di tre squadre mobili della Polizia di Stato, ha risposto a queste domande attraverso un giallo romanzato nel quale si occupa, peraltro, nel racconto di un’indagine, di esporre le dinamiche emozionali che appartengono a tutti coloro che, accecati da un amore impetuoso, si scoprono nudi di fronte alla stravolgente verità di non essersi riconosciuti. L’autore si è addentrato in un terreno scivoloso e pieno di trappole, al centro del quale ci sono le relazioni oltre che l’amore, nelle sue innumerevoli sfaccettature, anche quelle più dolorose, poiché non si è più solo in due.

Protagonista assoluto, il coraggioso Commissario Calabrese, dirigente della Squadra Mobile di Piacenza, al centro della prima storia di un sequel di ulteriori futuri racconti di Polizia. E’ lui, insieme ai poliziotti della squadra mobile che dirige, che indaga sulla verità, attraverso una continua introspezione dell’anima, raggiungendo quella giustizia che realizza solo chi, consapevole del proprio cammino, non rinuncia a perseguire il bene dell’uomo.

Si comunica la presentazione del libro

“Joy per sempre”

edito da Compagnia Editoriale Aliberti in data:

Lunedì 15 gennaio, ore 9:30, Catanzaro, presso le scuole medie del Convitto Nazionale P. Galluppi. Incontro con gli studenti avente ad oggetto il libro “Joy per sempre”. In dialogo con l’Autore, la docente Annarita Migale.

Una nuova educazione “etica” che va oltre l’istruzione, intesa come mera informazione, per addentrarsi sugli aspetti emozionali dei ragazzi, cercando di infondere loro messaggi di apertura e speranza. In collaborazione con varie Scuole d’Italia che hanno scelto “Joy per sempre” come libro da far leggere agli studenti durante le ore di educazione civica, Salvatore Blasco approfondirà di fronte agli studenti del Galluppi, una storia di amicizia vera fra lui e la piccola ragazza nigeriana Joy Francisca.

Sinossi

La storia vera dell’incontro fra un commissario di Polizia e una ragazza africana. Lei, arrivata in Italia su un gommone, si ritrova invischiata nella rete della criminalità organizzata nigeriana. Lui, giovane capo della Squadra Mobile di Piacen­za, la salva dalla strada offrendole la possibilità di una vita da donna libera e amata. Tra i due nasce un rapporto di fratellan­za, da cui emerge una verità profonda: i veri salvatori, spesso, sono coloro che vengono salvati. Potrebbe essere un film, se non fosse che la vita è spesso molto più imprevedibile ed emo­zionante, proprio perché autentica.

Di seguito il commento dello scrittore, filosofo e teologo, Vito Mancuso, del libro in argomento:

«Leggendo questo libro incontrerete una giovane donna e un commissario di polizia. Lei, Joy, tutta istinto e sentimenti, ha un nome che richiama la gioia ma è immersa nel dolore. Lui, il commissario, è tutto mente, senso civico e responsabilità. In­crociando il loro cammino, i due diventeranno maestri l’uno per l’altra e scopriranno di essere sia cuore sia mente, realizzando in questo modo che il senso della vita consiste nel raggiungere l’armonia tra questi due aspetti perché solo così ognuno compie la pienezza della propria umanità. Ma c’è un messaggio forse ancora più profondo che queste pagine ci consegnano: ed è che la comprensione di noi passa in modo supremo dalla relazione con l’altro e dalla capacità.

Salvatore Blasco (Catanzaro, 1979), dapprima giornalista pubblicista e avvocato, dal 2010 è Commissario di Polizia. Ha svolto l’incarico di funzionario addetto del Commissariato San Fruttuoso a Genova e poi è stato a capo delle Squadre Mobili di Piacenza, Livorno e Modena.

Attualmente dirige il Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna occidentale, con sede a Reggio Emilia.