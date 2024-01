Il corso operatore anti-violenza dell’associazione di volontariato Centro Ascolto Stella del Mare a Catanzaro

“Anno nuovo vita nuova” è il detto popolare del Centro di Ascolto Stella del Mare di Catanzaro per rinnovare e innovarsi, come organizzazione di volontariato e come occasione di questo mese di Gennaio, per cercare nuove persone per diventare volontari e operatori dell’ascolto. L’Associazione, ha organizzato il corso di operatore dell’antiviolenza, che si articolerà in tre incontri: le domeniche 14-21-28 Gennaio 2024 dalle 16.00 alle 20.00 presso la sede dell’Associazione ubicata in via Discesa Filanda, Catanzaro, non per approfondire le consuete tematiche che per via di un uso generale di internet, determinate riferimenti di cosa sia la violenza, e le diverse classificazioni si conoscono.

Il Centro, vuole sensibilizzare, la gente alla cultura della non violenza, sostituire i concetti di odio, intolleranza con empatica, ascolto e accettazione dell’altro, sia sotto il profilo educativo e criminologico. In questo corso gratuito rivolto alle famiglie, ai ragazzi, a tutti, vuole approfondire gli aspetti che nascono e si nascondono dietro le relazioni interpersonali in ambito lavorativo, amicale e di coppia. I formatori saranno i diversi esperti presenti all’interno del centro: Dott. Michele Varcasia, Dottore Francesco Tavernise, Dott.ssa Maria De Fazio e la Dottoressa Stefania Mandaliti. In questo nuovo anno, l’Associazione si prefigge di reclutare nuovi volontari, disposti a mettersi in gioco, dove determinazione, professionalità siano i requisiti fondamentali, altrettanto i titoli di studio in possesso dei futuri volontari in ambito sociale ed educativo. Per qualsiasi informazioni per le iscrizioni al corso bisogna contattare il numero della segreteria 339/3715940.