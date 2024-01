A Lamezia Terme ritorna il Teatro Ragazzi con lo spettacolo “Giovannin senza parole”: il 24 e 25 gennaio

Riprende la rassegna del Teatro Ragazzi ideata e promossa dalla compagnia lametina Teatrop e destinata ai ragazzi delle scuole e alle famiglie. Il 24 e 25 gennaio prossimi, alle 10, andrà in scena al Teatro comunale Grandinetti lo spettacolo “Giovannin senza parole” a cura del Crest di Taranto, con la regia di Andrea Bettaglio e con protagonisti Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi.

Il cartellone pensato da Teatrop “è un chiaro invito alle famiglie ad accompagnare i bambini a teatro per far scoprire loro la meraviglia, lo stupore di favole antiche e storie moderne – rimarca il direttore artistico Pierpaolo Bonaccurso – Sul palco del Grandinetti si stanno susseguendo narrazioni incentrate su tematiche che riguardano la nostra società, il nostro vivere quotidiano in un mondo che corre veloce e che non si sofferma abbastanza sul valore di idee, parole, piccoli gesti che possono migliorare la qualità dell’esistenza di tutti e di ciascuno”.

Giovannin senza parole… un po’ di trama:

“Esiste un paese, dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Questo è un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, che le regole non sa”. Giovannin senza parole “è un apologo buffo pensato per i ragazzi che siamo stati. Affrontiamo il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà l’intero paese. Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa…”

La rappresentazione di “Giovannin senza parole” sarà l’occasione, dunque, per vedere nuovamente il Teatro Grandinetti gremito di ragazzi delle scuole lametine, come è già successo nei mesi scorsi per lo svolgimento della prima parte della rassegna.

Inoltre per il 28 gennaio prossimo all’Agriturismo Costantino di Maida è prevista anche la rappresentazione pomeridiana de “Il libro magico” a cura della Compagnia Teatro Zeta: un appuntamento da non perdere per piccoli e grandi, un invito alle famiglie per far propria la ‘buona abitudine’ del teatro.

La rassegna “Teatro Ragazzi 2023-2024” è co-finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso di Programmi di Distribuzione Teatrale e Programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.