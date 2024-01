Confindustria Reggio Calabria e la rete di imprese 4Alliance.net presentano il workshop “Quotazione in borsa delle PMI e le garanzie per gli investitori”

Confindustria Reggio Calabria, in collaborazione con 4Alliance.net, la rete di imprese specializzate nell’offerta di soluzioni “trasformazione digitale” per le imprese, organizza il workshop “Quotazione in borsa delle PMI e le garanzie per gli investitori”, che si terrà il 26 Gennaio 2024 alle ore 14:30 presso la sede di Lameziaeuropa S.p.A. all’interno dell’area industriale di Lamezia Terme.

L’obiettivo del workshop è di fornire informazioni dettagliate e approfondimenti sul processo di quotazione in borsa per le Piccole e Medie Imprese (PMI), illustrando i vantaggi, i requisiti, i rischi e le opportunità di accesso al mercato dei capitali.

Il workshop sarà aperto con i saluti istituzionali del padrone di casa Dott. Leopoldo Chieffallo Presidente di Lameziaeuropa S.p.A., e dal Presidente di Confindustria Reggio Calabria l’Ing. Domenico Vecchio, a seguire la presentazione del workshop sarà tenuta da Angelo Marra e dal dottor Giuseppe Panarello nella qualità di rappresentanti della Rete di Imprese 4alliance.net. I lavori saranno poi condotti dal Dottor Enea Franza, responsabile dell’Ufficio Emittenti della Consob, l’autorità di vigilanza del mercato finanziario italiano e dal Dottor Giovanni Carlo Coppola, esperto di finanza e partner di 4Alliance.net, media partner dell’iniziativa sarà AziendaTop.it.

Il programma del workshop affronterà le seguenti tematiche:

il quadro normativo e regolamentare della quotazione in borsa per le PMI, spiegando le modalità, le procedure e i controlli previsti dalla Consob.

le caratteristiche, i benefici e le sfide della quotazione in borsa per le PMI, fornendo esempi, consigli e best practice per prepararsi al meglio al debutto sul mercato.

Il workshop si concluderà con una sessione Q&A dove i partecipanti avranno l’opportunità di porre domande ai relatori e sarà seguito dal networking tra i relatori e partecipanti.

Per ulteriori informazioni o per registrarsi all’evento, contattare il numero 347.9146246 inviare un’e-mail a info@4alliance.net.