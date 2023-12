Fascino Mediterraneo, Drusy Caputo di Lamezia Terme seconda classificata a Cassino

Giorno 9 dicembre 2021 Fascino Mediterraneo ha presentato “Regina per una notte”, concorso nazionale/internazionale che si è svolto a Cassino, la cui organizzazione è stata curata dalla patron Carla Terranova. Drusy Caputo 24 anni di Lamezia Terme si è aggiudicata il secondo posto. “E’ stata una esperienza unica e meravigliosa – ha detto – sono veramente felicissima e contenta di aver portato la mia città, Lamezia Terme, a questo prestigioso appuntamento che peraltro aveva un fine nobile: gridare basta alla violenza e ai femminicidi. Un sentito ringraziamento va alla padron Carla Terranova per l’organizzazione e la riuscita della manifestazione. Per la categoria Miss lady si è aggiudica il primo posto Paola Addotta di Reggio Calabria.