AV ferroviaria Romagnano-Praia a Mare, il dibattito pubblico arriva nei territori: le date e gli argomenti degli incontri in presenza

Dopo i tre webinar di approfondimento del 28 novembre e del 4 e 6 dicembre scorsi, arriva nei territori interessati il Dibattito pubblico sul progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al tracciato da Romagnano a Praia a Mare dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

In particolare, martedì 12 dicembre ci sarà il primo incontro in presenza: alle ore 17,30 nella sala San Severino della Certosa di Padula. Nello specifico, si discuterà dell’inserimento del Vallo di Diano nella rete europea dei collegamenti AV. Per partecipare non è obbligatorio registrarsi, ma per motivi di organizzazione è preferibile segnalare la propria presenza attraverso il link: https://www.eventbrite.it/e/764442115947?aff=oddtdtcreator. L’evento si potrà seguire anche on line, tramite registrazione al link: https://us02web.zoom.us/j/89475425758.

Giovedì 14 dicembre, alle ore 17,30 nel municipio di Praia a Mare, si terrà un altro incontro su come il tracciato in progetto potrà favorire lo sviluppo del comprensorio. Per seguire l’evento online, sarà possibile registrarsi tramite il link: https://us02web.zoom.us/j/82476035217. Chiunque volesse segnalare la propria presenza all’incontro in questione, potrà farlo tramite il link https://www.eventbrite.it/e/764489457547?aff=oddtdtcreator.

Il coordinatore del Dibattito pubblico, professore Roberto Zucchetti, comunica che l’incontro in presenza a Sapri, già programmato per mercoledì 13 dicembre, è spostato di una settimana e, pertanto, si terrà mercoledì 20 dicembre: sempre alle ore 17,30 presso la sede del Comune di Sapri. «A seguito del dialogo, intenso e positivo, instaurato – precisa il Coordinatore – con le istituzioni del territorio e in accordo con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ho deciso questo spostamento di data. Il 19 dicembre è fissata l’udienza del Tar per decidere sul ricorso del Comune di Eboli: considerato che il giorno 20 è ancora all’interno del periodo prefissato per il Dibattito, è senza dubbio più utile potersi confrontare conoscendo l’esito dell’udienza. Ringrazio Rfi per la disponibilità a questo spostamento, che ne complica il lavoro in una fase molto intensa di scadenze e appuntamenti e nel contempo – conclude il professore Zucchetti – conferma una grande attenzione al dialogo con le popolazioni locali».

Sul sito https://dp.avsalernoreggiocalabria.it si possono consultare tutte le informazioni sul progetto in questione, sul relativo Dibattito pubblico e sulle possibilità di parteciparvi. Ogni interessato, poi, può scrivere all’e-mail coordinamento@avsalernoreggiocalabria.it, per inviare nel merito un contributo tecnico articolato, rivolgere delle domande oppure chiedere informazioni.