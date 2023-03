La Banca d’Italia in supporto delle imprese: alla Camera di Commercio di Cz-Kr-Vv un incontro formativo

È in fase di programmazione un incontro formativo e informativo a beneficio di associazioni di categoria, stakeholders e operatori commerciali al fine di pianificare, assieme alla filiale regionale della Banca d’Italia, le azioni da intraprendere a sostegno delle aziende e del tessuto produttivo.

Lo si è convenuto nella giornata di ieri al termine di un incontro che il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, ha avuto con il direttore della filiale calabrese della Banca d’Italia, Marcello Malamisura.

Nel corso del colloquio, finalizzato a creare una forte sinergia tra i due enti, si sono affrontati i principali nodi dell’economia calabrese e messe sul tavolo le possibili strategie da intraprendere in maniera congiunta. È proprio in questa direzione che si muove la giornata formativa fortemente voluta dal presidente della Camera di Commercio e dal direttore della Banca d’Italia al fine di offrire il massimo supporto informativo alle imprese del territorio; in particolare, per quel che riguarda l’accesso ai dati della centrale dei rischi.

«La Banca d’Italia può svolgere un ruolo di primo piano offrendo strumenti utili alle imprese al fine di alleviare le oggettive difficoltà in cui versano, aggravate dal complesso quadro economico globale» ha dichiarato il presidente dell’ente camerale Pietro Falbo al termine del colloquio. «Rivolgo un ringraziamento al direttore, Marcello Malamisura, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. La giornata formativa rappresenterà senz’altro il primo passo di una proficua collaborazione che vedrà i due enti al fianco delle imprese».