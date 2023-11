Viola batte Rende e rimane sulla scia di Orlandina: 85-67 al PalaCalafiore

Ritorno al successo per la Pallacanestro Viola, che per il 9° turno della Serie B interregionale ha avuto la meglio al PalaCalafiore sulla Bim Bum Basket Rende. Gara senza storia, con gli ospiti che sono andati a segno per la prima volta dopo quasi mezzo quarto. Punteggio finale 85-67 per la formazione neroarancio, guidata da coach Cigarini.

In classifica la Viola sale a quota 14 punti, rimanendo appaiata al secondo posto assieme a Kleb Ragusa. La capolista Orlandina, guidata dal coach reggino Bolignano, ha battuto la Fortitudo Messina e resta al comando a quota 16.

p.f.