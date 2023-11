Weekend con triplo appuntamento al PalaCalafiore: tutti gli impegni delle principali squadre reggine

Triplice appuntamento con lo sport, nel weekend al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Si inizia oggi, sabato 18 novembre, con la Domotek Volley che da capolista e dominatrice del girone I in Serie B, ospita il fanalino di coda Sicily Anastasi Messina. Start alle 17:00 con ingresso gratuito. Necessario allungare a 6 la striscia di vittorie iniziali consecutive, dato che anche nella prossima settimana gli amaranto dovranno riposare.

Una vittoria e due sconfitte in massima serie per la Farmacia Pellicanò Reggio BiC, guidata dal coach Antonio Cugliandro. Per inseguire l’obiettivo salvezza, bisognerà battere i capitolini del Santa Lucia. Palla a due alle 10:30 di domenica 19 novembre.

Ottimo inizio di campionato in Serie B di basket anche per la My Energy Viola. Sempre di domenica ma con inizio alle ore 18:00, confronto con la Bim Bum Rende. Mai come in questo weekend, il PalaCalafiore rappresenterà la vera casa dello sport per i reggini.