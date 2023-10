Thomas Fekre, promessa del mezzofondo calabrese, sbalordisce a Crotone

Thomas Fekre, diciassettenne eritreo tesserato con la Corricastrovillari, arriva alle spalle dei fortissimi Danilo Ruggiero e Ayoub Idam (già campione italiano) nella 10km di Crotone valida per il campionato regionale Master.

Partito insieme ai più forti atleti Ruggiero (Asd Circolo Minerva Parma), Ayoub (Sakro), Paolo Audia (Jure Sport) e Salvatore Curcio (Marathon Cosenza) si posiziona nel terzetto formato da Audia e Curcio in lotta per il terzo posto. Al terzo giro rimane solo con Curcio ed ai 400m dal traguardo va in progressione arrivando al terzo posto assoluto e primo della sua categoria giovanile Allievi.

Felici tutti i dirigenti della asd Corricastrovillari che stanno tanto puntando sui giovani come hanno dimostrato le recenti affermazioni a livello nazionale dei cadetti Jesse John nel peso, Giuseppe Acri nel disco.

Nel campo femminile, va in testa nei primi 2 dei 4 giri, Rosy Ciccone della Corricastrovillari, ancora debole causa febbre alta degli ultimi giorni, ha dovuto cedere il primato alla brava Eugenia Strano della Hobby Marathon. Al terzo posto Morena Sestito della Run For Catanzaro seguita da Raffaella Altomare della Corricastrovillari.

Premi di categoria per Luigi Scigliano, Andrea Ciconte, Flavio Beltrano, Vincenzo Mazzuca, Raffaele Lagani, Francesco Sommario, Franco Perticaro, Mimma Viscomi, Iona Suciu e Viviana Malvasi. A completare Michael Pollina e Massimo Nunnari.

Nella stessa giornata la Asd Corricastrovillari è stata presente a Pordenone con Tommaso Gabriele nella rappresentativa cadetti Calabria per i 4.000 che ha chiuso con il tempo di 15,35.

Sabato, invece, in pista a Barletta, al trofeo MenneaDay, la Asd Corricastrovillari è stata presente con la velocista Serena D’Ingianna che arriva seconda nella batteria più forte e terza nella classifica finale sulle 25 atlete. Il presidente Milanese pienamente soddisfatto per questo bronzo che fa ben sperare dato che è ancora al primo anno della categoria ragazze.