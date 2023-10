Poste Italiane vince con la sua Nazionale di calcio la sesta edizione del Festival dello Sport di Trento: capitano il reggino Toscano

Poste Italiane vince con la sua Nazionale di calcio la sesta edizione del Festival dello Sport di Trento scendendo in campo per la “Grande partita”, l’amichevole di lusso con i Festival Legends, selezione di campioni italiani e stranieri che hanno segnato la storia recente del calcio. Dopo il pareggio 3 a 3 al termine dei minuti regolamentari, la Nazionale di Poste Italiane vince ai calci di rigore con il punteggio di 9-8

La rappresentativa gialloblù, allenata dal mister Angelo Di Livio, ha sfidato allo stadio Briamasco di Trento i Festival Legends, la squadra che aveva tra le sue fila fuoriclasse come gli ex Campioni del Mondo italiani e brasiliani Luca Toni, Andrea Barzagli, Massimo Oddo, Simone Barone, Cristian Zaccardo, Aldair e Nelson Dida, e poi Gigi Di Biagio (capitano dei Legends), Christian Panucci, Nicola Amoruso, Angelo Carbone, Dario Marcolin, Serginho e Alessandro Matri.

Tra i convocati, guidati dal commissario tecnico Angelo Di Livio, anche Giuseppe Toscano dipendente di Poste Italiane originario di Reggio Calabria, in servizio presso a Busca (Cn) ed ex calciatore della Reggina Calcio.

«L’evento è stato qualcosa di meraviglioso ed è stata per me un’emozione indescrivibile poter giocare con tutti questi campioni del mondo, come Dida, Serginho, Barzagli, Toni, un’occasione che capita mai di vivere», racconta il difensore reggino. «Inoltre – ha aggiunto Toscano – rappresentare Poste Italiane con la fascia di capitano mi ha reso ulteriormente più felice. Per questo motivo mi sento di ringraziare mister Di Livio, la stessa Azienda e tutti i miei compagni di squadra per questa esperienza davvero intensa».

In occasione della partita è stato presentato anche l’annullo filatelico speciale dedicato da Poste Italiane al Festival dello sport “La Grande bellezza”, l’importante vetrina per tutte le discipline sportive promossa da Rcs Media e occasione per il pubblico di entrare in contatto e dialogare con i campioni e con i personaggi più popol’evento lari del mondo dello sport.

La Nazionale di calcio di Poste Italiane è nata nel 2019 con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e lo spirito appartenenza tra i dipendenti e di creare attraverso il calcio eventi, iniziative a fini solidali e di raccolta fondi a scopi benefici. È composta da 30 dipendenti tesserati a livello dilettantistico che arrivano da tutta Italia ed ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come veicolo di integrazione e coesione tra colleghi per favorire lo spirito di squadra, diffondendo un messaggio di partecipazione e competizione leale.

La presenza della rappresentativa calcistica al Festival dello sport di Trento conferma ancora una volta la grande attenzione che Poste Italiane – partner della Nazionale italiana di calcio – dedica ai valori sportivi e della leale competizione, considerandoli fondamentali per l’inclusione, principio essenziale per la cultura aziendale del Gruppo Poste Italiane.