In un assolato e caldo pomeriggio di luglio è stata siglata la convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e la Rti “Sport per tutti” per la gestione pluriennale dell’impianto sportivo campo Ravagnese.

La Rti “Sport per Tutti”, composta da Asd Ravagnese Calcio e dal Comitato territoriale Uisp di Reggio Calabria Aps, nel 2021 ha partecipato al bando del Comune di Reggio Calabria che proponeva la concessione in gestione della struttura sportiva e oggi, dopo l’aggiudicazione definitiva e la firma della convenzione, parte il progetto per il recupero di uno storico campo di calcio da tempo inutilizzato e nel totale stato di abbandono.

Il quartiere di Ravagnese e la città di Reggio Calabria vedranno presto realizzata la sua trasformazione in un moderno impianto sportivo e associativo in grado di ospitare attività di varie discipline sportive, di attività sociali e di tutte quelle iniziative che potranno creare valori sociali e salute pubblica con particolare attenzione alle necessità del territorio.

La “Cittadella dello Sport”, così si chiamerà la nuova realtà, vuol diventare un modello di interesse per i giovani e per chiunque voglia impiegare il proprio tempo tra sport e socializzazione, attività di aggregazione e formazione, con la disponibilità di tecnici qualificati e atleti di molteplici discipline.

La “Cittadella dello Sport” vuole dare la possibilità a tutte le associazioni sportive e sociali del territorio, di avere un luogo idoneo a svolgere le proprie attività creando relazioni e condizioni di benessere fisico e mentale.

Presto, il cancello d’ingresso sarà aperto, per accogliere tutta la cittadinanza già attiva e, soprattutto, le persone che vorranno riprendere la vitalità quotidiana che la recente pandemia ha bruscamente interrotto.