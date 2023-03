Genoa-Reggina, i convocati di Inzaghi: out Pierozzi, coppia Menez-Strelec in avanti

Dopo un weekend di sosta, la Serie B torna in campo e la Reggina sarà la prima ad essere protagonista. Nell’anticipo del venerdì sera, con fischio d’inizio alle ore 20:30, gli amaranto renderanno visita al Genoa che da tempo si è preso la seconda piazza. Gli uomini di Inzaghi dovranno difendere l’attuale settimo posto, utile per disputare i playoff.

Il tecnico ha annunciato le assenze di Niccolò Pierozzi, rientrato acciaccato dagli impegni con l’Under 21, e di Andrey Galabinov. In dubbio anche Giovanni Fabbian, che potrebbe partire dalla panchina. Di seguito la lista dei convocati della Reggina:

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Rivas, Strelec.

Forti dubbi circa la formazione che affronterà il Genoa, a partire dal modulo. In caso di 5-3-2, Inzaghi potrà schierare sia Cionek che Camporese in difesa, oltre all’inamovibile Gagliolo. A destra c’è Bouah per sostituire Pierozzi. In mezzo al campo, qualora Fabbian andasse in panchina, è pronto Crisetig. In avanti ci sarà Strelec assieme a Menez, il cambio di modulo dovrebbe far scivolare in panchina le ali Canotto e Rivas. Ecco la probabile formazione amaranto per Genoa-Reggina, fischio d’inizio venerdì alle ore 20:30:

5-3-2: Colombi; Bouah, Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Hernani; Menez, Strelec.

p.f.