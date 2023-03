Lancia seggiolino e fumogeno in campo: Daspo di 2 anni per un tifoso del Crotone

Il Questore di Crotone ha emesso un Daspo per la durata di 2 anni a carico di un tifoso di 19 anni appartenente al gruppo ultras del Crotone. Il giovane, in occasione della partita Crotone-Catanzaro di serie C del 13 marzo scorso allo stadio Ezio Scida, durante il secondo tempo, ha lanciato dalla Curva Sud, sul terreno di gioco, un fumogeno già acceso di colore bianco, “noncurante – riferisce la Questura – delle conseguenze che tale gesto avrebbe potuto provocare agli altri tifosi o ai calciatori ed al personale addetto alla safety presente in campo”. Non pago dell’operato, dopo qualche minuto, lo stesso giovane si è reso protagonista di un’ulteriore azione, ancora più pericolosa per l’incolumità, lanciando sul terreno di gioco, un seggiolino collocato in Curva Sud. A conclusione degli accertamenti della Digos, il giovane è stato denunciato alla Procura di Crotone per lancio di materiale pericoloso e, grazie alla successiva attività svolta dalla Divisione polizia anticrimine, è stato emesso il provvedimento di Daspo.