Reggina, Ballarino: “Squadra ridicola, ho chiesto rescissioni”

Al termine del derby Messina-Reggina, l’azionista di maggioranza Antonino Ballarino si è presentato nella sala stampa del Franco Scoglio assieme ai due direttori: “Per prima cosa, chiedo scusa per quanto successo oggi ed in precedenza ai nostri tifosi. La squadra di oggi è stata ridicola. Senza cuore. Nel secondo tempo, invece di fare un assedio, girava attorno. Non capisco come avremmo potuto fare gol. Nello spogliatoio all’intervallo, ho detto che in caso di sconfitta, molti di loro avrebbero dovuto chiedere la rescissione del contratto. Avremmo dovuto vincere il campionato, ci troviamo invece in una posizione ridicola”.

“Sarebbe troppo facile dire al mister che è esonerato. Significherebbe offrire alla squadra la possibilità di dire che la colpa è del mister. I giocatori mi devono dire la strada da percorrere. Insieme alla società. Oggi non abbiamo messo il cuore e abbiamo perso, così come a Favara e con la Gelbison”.

“I motivi per cui siamo stati in silenzio, sono tanti. Abbiamo pensato di proteggere squadra e mister, ma ci sono anche altri motivi. Sto aspettando le decisioni della squadra. L’anno scorso, quando la squadra si è unita, siamo esplosi. A seconda di quel che loro diranno, prenderemo delle decisioni”.

Poi, alla domanda sulle decisioni della società in caso di mancata assunzione di responsabilità della squadra, Ballarino ributta la palla a centrocampo: “Sicuramente la società ha delle responsabilità nella scelta di determinati giocatori. Sono convinto che nessuno verrà da me a dirmi che rescinde, ma è la mia maniera per sottolineare che la colpa è anche la loro”.

p.f.