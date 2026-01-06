La Reggina preme per l’attaccante: trattativa aperta con la Cavese per Guida

Nella giornata di lunedì, la Reggina ha premuto sull’acceleratore per l’attaccante. E sta spingendo in particolare per Angelo Guida, prima punta in forza alla Cavese. Per il classe 2002 si potrebbe attuare un prestito, con eventuale riscatto legato ad una promozione in Serie C. La Cavese ha dato il via libera. Adesso si tratta di accettare o meno le condizioni del giocatore, richiesto anche da formazioni del girone H nonché dalla Giana Erminio.

Il mister Alfio Torrisi starebbe insistendo per finalizzare l’arrivo di Guida. Qualche ora fa avevamo inizialmente dato una fumata bianca per Matias Castro, ma l’argentino ormai ex Sancataldese dovrebbe accasarsi altrove. Pur di alzare l’offerta per Angelo Guida, la Reggina ha rinunciato a prendere un ulteriore centrocampista come Aldo Bezzon.

