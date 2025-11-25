Reggina, altra rescissione: ufficiale l’addio di Edoardo Blondett

Per tornare a Reggio Calabria, dove con la famiglia era stato benissimo, Edoardo Blondett aveva rinunciato al professionismo e anche ad un po’ di quattrini. La Reggina ha annunciato ufficialmente la rescissione con un altro big (dopo Montalto) del calciomercato estivo: con Blondett è addio. Un legame durato due mesi.

Il difensore era fuori dai piani già dall’intervallo di Acireale. Prima di lui aveva rescisso anche il portiere Boschi, classe ’06. In entrata c’è Leonardo Bevilacqua, mezzapunta over, proveniente da una sconosciuta formazione di Eccellenza.

Sarebbe carino rimborsare gli abbonati.

p.f.