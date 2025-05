Caianiello: “Diversi club neopromossi dalla D sono in apnea. Controlli periodici dal prossimo anno”

Il giornalista Fabrizio Caianiello, direttore di Serie D 24 ed esperto delle dinamiche riguardanti terza e quarta serie, ha fatto il punto su possibili riammissioni e/o ripescaggi in Serie C. Focus sul Consiglio Federale di lunedì 26 maggio, che potrebbe confermare, rafforzare o modificare alcuni aspetti.

“L’ordine per i ripescaggi è: squadra B, squadra di Serie D… eventualmente una delle vincenti dei playoff, ma non è detto che sia così… e una eventuale retrocessa dalla Serie C”. Questo è il primo importante rilievo, in vista del Consiglio Federale.

Nella sua articolata esposizione via social, Caianiello si è soffermato anche sulle vincitrici dei gironi di Serie D: “Le società neopromosse dalla Serie D, saranno tenute a pagare i propri tesserati fino al 30 giugno. Diversi club neopromossi dalla Serie D, sono al momento in apnea. Se una neopromossa non dovesse iscriversi, la LND deve garantire nove promozioni. E quindi, ci sarebbe una squadra che salirebbe senza ripescaggio. E sarebbe presa dalla graduatoria per i ripescaggi, che al momento non esiste”.

Il direttore di Pianeta Serie D anticipa una possibile modifica circa il prossimo campionato di Serie D: “La LND ha deciso di introdurre controlli periodici, per verificare che i club paghino i loro giocatori. Squadre finite nei primissimi posti della classifica, sono ferme a dicembre o a gennaio con i rimborsi ai propri giocatori. Dal prossimo anno, fosse confermata questa variazione, in Serie D non sarà più possibile fare i furbi. Quindi presidenti, se non avete i soldi o avete intenzione di fare i banditi, state attenti perché le cose cambieranno”.