Reggina, vittoria ai supplementari sulla Scafatese: ora occhi ed orecchie sul ripescaggio

di Paolo Ficara – Con fatica, la Reggina riesce a fare proprio il playoff del girone I in Serie D. Al “Granillo” servono i supplementari per avere la meglio 1-0 sulla Scafatese, grazie alla rete di Renelus quando entrambe le squadre erano in dieci uomini: espulsi Aliperta al 90′ e Ndoye durante i supplementari. In ogni caso, sarebbe bastato il pareggio.

Adesso testa, occhi ed orecchie al possibile ripescaggio. La Reggina è in graduatoria, bisogna attendere i playoff del girone D (che iniziano oggi) per sapere se sarà la prima o la seconda della Serie D.

Ai piani di sopra è caos totale. In Serie B il Brescia, salvatosi sul campo, va sotto processo federale per aver utilizzato crediti d’imposta irregolari. Ma il campionato è concluso: playout tra Frosinone e Salernitana congelato, lo scenario porterebbe i lombardi in C e la Sampdoria a spareggiare con la Salernitana per non retrocedere.

In Serie C, si sono salvati sul campo due club a rischio iscrizione come Lucchese e Foggia. Quest’ultima ai danni del Messina, dando modo alla tifoseria amaranto di rispondere a qualche vecchio sfottò verso i rivali di sempre.

Il termine ultimo per le iscrizioni in C è fissato al 6 giugno, ma è possibile una proroga ad hoc per chi perderà il playout in Serie B. In ogni caso, intorno a metà giugno si saprà quante e quali società si vedranno contestata la domanda di ammissione al campionato.