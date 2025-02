Galigani a Reggina Talk: “Ripescaggi? Se ne riparla tra almeno due mesi, ma è difficile”

Dopo la sconfitta interna con il Siracusa, l’unica remota speranza per la Reggina di andare in C è aggrappata alle disgrazie altrui. Per capire quante e quali squadre possano essere pericolanti in terza serie, Reggina Talk si è rivolta a Vittorio Galigani, esperto di dinamiche federali e fino a un anno fa direttore generale del Taranto.

“Non c’è sostenibilità nel campionato di Serie C, serve una riforma. Molti club sono in sofferenza. Le 60 società di Serie C, dai diritti televisivi, percepiscono 100.000 euro. Con Gravina parliamo da anni di questa riforma – ammette Galigani a Reggina Talk – Taranto e Turris hanno entrambi i piedi in Serie D, non hanno possibilità di salvarsi. Potrebbero rischiare anche la radiazione, nel corso di quest’anno. Ci sono state penalizzazioni per Catania, Triestina, Alessandria, Rimini e Ternana”.

Dunque, né Taranto e né Turris libereranno eventuali posti: “La Covisoc è molto attenta, nel rilascio delle licenze nazionali. Sarà sostituita da un soggetto statale. Al di là delle disastrate Turris e Taranto, bisognerà aspettare almeno un paio di mesi. Parlare di radiazioni, in questo momento, è prematuro. Chi ha una posizione di classifica da retrocessa, non incide in questo discorso”.

Almeno, a differenza del 2016, per decisioni del genere non bisognerà attendere agosto: “Le iscrizioni sono state anticipate. Una volta, il rilascio delle licenze nazionali veniva fissato intorno al 26 giugno. Quest’anno potrebbe avvenire nel mese di maggio. Ma se le ambizioni della Reggina sono queste, ritengo sia difficile”.

p.f.