Camera, uninominale Cosenza: sprint di Orrico su Gentile, il collegio va al Movimento 5 Stelle per 473 voti

Testa a testa fino all’ultimo voto tra il parlamentare uscente di Forza Italia, Andrea Gentile, e l’ex sottosegretario alla Cultura, Anna Laura Orrico, big del Movimento Cinque Stelle. A spuntarla nel collegio uninominale di Cosenza per la Camera dei Deputati è stata Orrico per 473 voti in più. A livello percentuale, l’esponente cinquestelle ha ottenuto il 36,61%. Gentile resta fuori con il 36,53%

Una vittoria costruita su sorpassi e controsorpassi, nel corso della notte, che rompe, per una volta, il dominio del centrodestra negli uninominali in Calabria e in larga parte del Paese, impedendo l’en plein “blu” sul territorio regionale.

Niente da fare per Vittorio Pecoraro, segretario provinciale del Pd a Cosenza, il quale non va oltre il 15,83%.

Solo 4,41% per Annunziata Paese del polo Azione-Italia Viva.

2,61% per Luisa Giglio di Unione popolare.