A Corigliano-Rossano i corsi propedeutici del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza

Sono pronti a partire, a Corigliano-Rossano, una serie di corsi propedeutici del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, nella sede della Biblioteca Pometti, all’interno del Complesso Monastico della Riforma.

Negli anni scorsi tra il Comune di Corigliano-Rossano ed il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, è stato condiviso un accordo di collaborazione, scaturito dalla volontà di venire incontro in modo concreto alle esigenze di formazione musicale dell’utenza in un’area geografica di particolare rilevanza, quale quella della fascia jonica. L’accordo prevede la nascita di una sede decentrata del Conservatorio, nella nostra città. In virtù di tale accordo, a partire da quest’anno sarà possibile frequentare i corsi propedeutici del conservatorio anche nella nostra città.

Nei prossimi giorni sarà definito il Piano Operativo tra Comune di Corigliano-Rossano e Conservatorio di Cosenza al fine di disciplinare i dettagli della collaborazione ed approvare gli atti conseguenti.

Gli studenti interessati dovranno presentare regolare domanda di ammissione entro venerdì 31 maggio 2024. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del conservatorio https://www.conservatoriocosenza.it/

Lunedì 13 maggio, ore 12, alla Biblioteca Pometti, alla presenza del direttore del Conservatorio, Francesco Perri, del vicedirettore Emanuele Cardi e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale, nel corso di un incontro informativo, saranno presentati i corsi in partenza e illustrate le modalità di accesso e finalità dell’iniziativa.