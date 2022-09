Camera, uninominale Crotone-Corigliano Rossano: il leghista Furgiuele di misura sulla cinquestelle Baldino

Sospiro di sollievo per il leghista Domenico Furgiuele. Il candidato del centrodestra alla Camera nel collegio Crotone-Corigliano Rossano riesce a centrare il ritorno in Parlamento, staccando di poco la cinquestelle Vittoria Baldino (35,25%).

Salvini può quindi sorridere per l’elezione del suo pupillo in Calabria, che raccoglie complessivamente il 38,12%, anche se per spuntarla Furgiuele deve avvalersi dei voti derivanti dalle preferenze per Fratelli d’Italia (16,94) e Forza Italia (14,46%). Lega al 6%.

Terza piazza per il candidato del centrosinistra, in quota Psi, Gianni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio, al 18,20%.

Solo 3,2% per Domenico Mazza, candidato con Azione-Iv.