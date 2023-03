Pubblicato “OOP SAGA”, il libro di Gustavo Garrafa e Laura Mazza: è ai primi posti nelle classifiche internazionali

È uscito il libro “OOP SAGA”, il romanzo a quattro mani scritto dal regista calabrese Gustavo Garrafa e dalla copywriter Laura Mazza, che anticipa l’uscita del film omonimo diretto dallo stesso Garrafa.

Il libro, disponibile in tutto il mondo su Amazon in formato cartaceo e digitale Kindle, può essere acquistato in cinque lingue diverse: italiano, inglese, tedesco, spagnolo e giapponese. “OOP SAGA” ha debuttato nelle prime posizioni in Italia, Giappone e Spagna, ottenendo subito un grande successo.

La trama del romanzo ruota attorno alla storia di Laura, una giovane donna vittima di ricatto da parte del suo fidanzato, che minaccia di diffondere loro fotografie intime. Disperata, Laura decide di togliersi la vita, ma viene salvata da un ragazzo che si trova in vacanza con i suoi amici. Il ragazzo offre a Laura sostegno emotivo e la aiuta a superare il difficile momento, ma presto si scoprirà che nulla è come sembra, e Laura dovrà fare i conti con una verità sconvolgente.

Il film, che uscirà quest’anno, vede nel cast principalmente giovani attori provenienti dall’Accademia di arti performative “Il Piccolo Academy” del maestro, regista e attrice Deborah Rocco. Gabriele Kristian Faraca interpreta il ruolo principale, mentre Alessia Maria Pingitore interpreta il ruolo femminile principale. Nel cast figurano anche Michela Nigro, Anna Paladino, Davide Bria, Filippo Pingitore e Giuseppe De Napoli, tutti provenienti dalla medesima accademia.

La colonna sonora del film è affidata alla splendida voce del cantautore Andrea Villella.