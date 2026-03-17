Come vengono determinati i coefficienti nelle scommesse online

In molti casinò online moderni è disponibile un tipo di intrattenimento chiamato scommese online, che i giocatori effettuano su diversi eventi sportivi. Si tratta di una scommessa contro il bookmaker, in cui i giocatori fanno le proprie previsioni. Tuttavia, per ogni scommessa di questo tipo sono previsti anche dei coefficienti che consentono di aumentare l’importo della vincita se le scommesse online effettuate risultano vincenti. Ma prima di questo è importante capire come vengono determinati i coefficienti nelle scommesse sportive. Esamineremo i dettagli nella nostra recensione.

Fattori principali che influenzano i coefficienti

I coefficienti delle scommesse online possono cambiare continuamente sotto l’influenza di fattori esterni o interni. Tra questi parametri figurano:

Statistiche e forma. Si tratta dei risultati delle ultime partite, della storia degli incontri diretti, dei risultati nelle partite in trasferta o in casa.

Formazioni e infortuni. L’assenza di giocatori chiave o leader aumenta significativamente le quote di successo della squadra.

Motivazione e traffico. La stanchezza dopo i tornei internazionali o la mancanza di motivazione da parte del favorito riduce le sue possibilità.

Condizioni esterne. Si tratta del tempo o della qualità del campo.

Tali fattori influenzano direttamente la formazione delle quote nelle scommesse sportive o negli eSport.

Perché le quote possono cambiare prima della partita

In molti bookmaker le quote cambiano prima della conclusione delle scommese online. Le modifiche sono dettate dall’arrivo di nuove informazioni dalle scommesse. Tali modifiche dipendono dai seguenti aspetti:

Formazioni delle squadre – l’annuncio delle formazioni ufficiali un’ora prima della partita, che provoca un’impennata delle quote.

Infortuni e squalifiche – l’informazione che un giocatore chiave non parteciperà alla partita è motivo di calo o impennata delle quote.

Motivazione: notizie relative al cambio di allenatore, arretrati salariali o raggiungimento degli obiettivi del torneo possono modificare l’equilibrio delle forze.

Condizioni meteorologiche: forti piogge o nevicate riducono la produttività della partita, modificando le linee sui totali.

Arbitraggio: la nomina di un arbitro severo può modificare la linea sul numero di rigori o cartellini gialli.

Anche i flussi di denaro e le scommesse degli scommettitori esperti influenzano le variazioni delle linee dei bookmaker.

Il ruolo dell’analisi e delle statistiche

Anche l’analisi e le statistiche sono considerate una base che influenza le quote. Tali metodi trasformano la casualità in un modello di business verificato. Il processo si basa sulla conversione della probabilità di un evento sportivo in un valore numerico, tenendo conto del vantaggio commerciale del bookmaker. Non esistono quote nette: i bookmaker inseriscono un margine, ovvero il profitto garantito dell’agenzia, e abbassano artificialmente la quotazione finale.

Meccanismo di formazione delle scommesse

Le scommesse nelle agenzie di scommesse sono formate sulla base di calcoli matematici delle probabilità, incorporati nei profitti e nella successiva quotazione dei coefficienti sotto l’influenza dei flussi di denaro.

In primo luogo viene effettuata un’analisi delle probabilità, quindi viene eseguito il calcolo dei coefficienti e l’inserimento del margine. All’apertura della linea, i coefficienti iniziano a cambiare e il bookmaker deve distribuire gli importi delle scommesse in modo tale che il pagamento per qualsiasi risultato sia inferiore al volume totale del denaro accettato.

Le agenzie di scommesse monitorano le quotazioni dei leader mondiali e correggono le loro linee per evitare situazioni in cui i giocatori scommettono in diverse agenzie e rimangono comunque in attivo.