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Dolore alla pancia: cosa può causarlo e come alleviarlo rapidamente

Il dolore alla pancia, o dolore addominale, è un sintomo estremamente comune, ma la sua origine può essere varia e complessa. Per questo motivo è necessario capire da cosa è derivato. Spesso, non è indicativo di una patologia grave, ma è il risultato di un disturbo funzionale dell’apparato digerente. La causa più frequente di un dolore sordo, crampiforme o intermittente risiede negli spasmi o nelle contrazioni involontarie ed eccessive della muscolatura liscia che riveste stomaco e intestino.

Questa iperattività muscolare, o spasmo, può essere innescata da fattori esterni come stress e ansia, che influenzano direttamente l’asse cervello-intestino, o da fattori interni come l’eccesso di gas, un pasto pesante o disturbi cronici come la sindrome dell’intestino irritabile (SII). Quando i muscoli si irrigidiscono, creano una sensazione di tensione e crampo che si irradia nella zona addominale, richiedendo un intervento mirato per un sollievo rapido.

Identificare e trattare il dolore spasmodico

Per affrontare efficacemente il dolore alla pancia, è essenziale distinguere il dolore di natura infiammatoria o organica da quello di natura funzionale o spasmodica. Il dolore spasmodico è tipicamente intermittente, si manifesta come una fitta che va e viene, ed è spesso accompagnato da gonfiore addominale e sensazione di pienezza.

Cosa fare per un sollievo rapido? Ci sono diverse strategie che possiamo adottare:

  1. Calore e rilassamento: appoggiare una borsa dell’acqua calda sull’addome può aiutare a rilassare la muscolatura contratta. Anche praticare tecniche di rilassamento e respirazione profonda può attenuare lo stress, che è un noto fattore scatenante degli spasmi.
  2. Tisane digestive: infusi a base di finocchio o camomilla possono offrire un leggero effetto rilassante e carminativo, utile contro l’accumulo di gas e il gonfiore associato.
  3. Trattamento antispasmodico: quando il dolore è chiaramente correlato a crampi e spasmi e richiede un’azione più decisa, i farmaci antispasmodici sono la soluzione più efficace. A differenza dei comuni antidolorifici, che si limitano ad alleviare il dolore, gli antispasmodici agiscono direttamente sulla causa: la contrazione anomala dei muscoli intestinali.

Ad esempio Buscopan è un trattamento che contiene un principio attivo specifico per la gestione del dolore addominale e dei crampi di origine spasmodica. Agendo direttamente sui muscoli lisci dello stomaco e dell’intestino, contribuisce a rilassarli, interrompendo lo spasmo e alleviando rapidamente il dolore. È fondamentale, tuttavia, non ignorare un dolore alla pancia persistente o accompagnato da sintomi gravi come febbre, vomito o sangue nelle feci, situazioni che richiedono sempre l’intervento di un medico.

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