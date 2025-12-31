Arnaldo Ulivelli, lo sconosciuto aviatore morto alle porte di Roma nel 1907

Se vi è mai capitato di attendere un autobus a Roma, in via Cassia angolo via Cortina d’Ampezzo, complici anche le lunghe attese, potreste aver notato un piccolo monumento a uno sconosciuto pioniere del volo, tale Arnaldo Ulivelli. La vicenda, poco nota tanto quando il malcapitato aviatore, narra di uno volo aerostatico finito tragicamente a causa di un fulmine nel lontano 2 giugno 1907. In un dagherrotipo d’epoca il capitano Ulivelli è ritratto con la tipica acconciatura di quell’epoca a imitazione di quella dei regnanti. In alta uniforme il capitano trasmette una dignità e un portamento comuni di quel periodo, soprattutto tra i gli ufficiali del regio esercito.

Ulivelli, Capitano della Brigata Specialisti del Genio di stanza al Forte Trionfale di Monte Mario, era l'unico passeggero dell'aerostato e il suo sacrificio rappresenta l'ennesima attestazione della passione del volo che in molti condividono.

Come noto, attualmente il 2 giugno è una festività civile dedicata alla nascita della Repubblica Italiana, ma anche durante il Regno d’Italia quella giornata veniva festeggiata, era la festa dello Statuto. Il 2 giugno 1907 le celebrazioni iniziarono presso il Poligono di Tiro della Farnesina. Quest’area, situata nella pianura alluvionale del Tevere immediatamente a valle di Ponte Milvio, corrisponde oggi alla zona dove sorge il Ministero degli Esteri (originariamente concepito come Casa Littoria nel 1939). All’epoca, questa località, con Monte Mario a fare da sfondo selvaggio e ascoso, era ancora una Riserva di Caccia Reale. Solo in seguito, nel 1927, sarebbe stata ottenuta da Renato Ricci per creare l’imponente Accademia di Educazione Fisica, che divenne prima Foro Mussolini e poi Foro Italico. Il Poligono ospitava sin dal 1882 la Gara Generale di Tiro a Segno, una competizione internazionale. L’edizione del 1907 era la venticinquesima e godeva di particolare risalto non solo per celebrare il centenario della nascita di Garibaldi, ma anche per la partecipazione del Re d’Italia e della Regina.

Nonostante il peggioramento delle condizioni atmosferiche, l’ascensione si svolse come programmato. Il Capitano Ulivelli, un esperto pioniere alla sua decima ascensione libera, benché i mezzi a disposizione fossero ancora rudimentali, diede il comando di “lasciate” alle 11:10. Il pallone aerostatico si innalzò rapidamente, raggiungendo i 200 metri, prima che una violenta raffica di vento lo spingesse a un’altitudine stimata tra i 500 e i 900 metri. A questa quota, l’aerostato entrò in contatto con nubi temporalesche cariche di elettricità. Testimoni a terra videro un lampo e l’involucro del pallone prendere fuoco. Il tessuto si consumò in un attimo, e la navicella, con a bordo il pilota, precipitò. La caduta fu solo marginalmente rallentata dai brandelli dell’involucro, dall’impatto con un cavo telegrafico e dalla fitta vegetazione sottostante. L’urto finale fu devastante; il Capitano Ulivelli, soccorso immediatamente e trasferito d’urgenza all’Ospedale San Giacomo, morì poche ore dopo.