Istituto Nazionale Azzurro protagonista al Senato di un incontro contro lo spreco alimentare

Il 28 marzo 2025 si svolgerà a Roma un evento di grande rilevanza sociale, dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare, organizzato sotto l’egida del Senatore Nicola Irto in collaborazione con l’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.).

L’incontro avrà luogo presso la Sala Caduti di Nassiriya, consolidando il lavoro prezioso tra la Calabria, Roma e la Città del Vaticano. Tra i relatori di spicco presenti all’evento ci sarà il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente del Comitato Etico e Scientifico dell’I.N.A., che porterà la sua visione e autorevolezza sul tema. Insieme a lui interverranno anche il M.P. Giulio Cerchietti, il Dott. Antonio Paolillo, il Cav. Dott. Lorenzo Festicini e Don Francesco Cristofaro, tutti pronti a offrire approfondimenti e proposte concrete per affrontare la questione dello spreco alimentare. Il convegno è aperto a tutti e alla data di oggi registra il tutto esaurito e rappresenta non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un invito all’azione.

Verrà infatti data la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming attraverso il sito ufficiale del Senato e il canale YouTube del Senato Italiano, garantendo così un’ampia partecipazione della cittadinanza. La lotta contro lo spreco alimentare non è solo una questione di sostenibilità, ma un impegno etico e sociale che coinvolge tutti noi. È imprescindibile lavorare insieme per promuovere una cultura della valorizzazione delle risorse e della responsabilità, affinché le generazioni future possano comprendere l’importanza del cibo e il valore della solidarietà. L’iniziativa del Senatore Nicola Irto e dell’Istituto Nazionale Azzurro segna un passo cruciale in questa direzione, dimostrando che l’unione di forze politiche, istituzionali e di ispirazione cattolica può generare un cambiamento significativo per il bene comune. La società civile è chiamata a rispondere a questo appello, contribuendo a creare un futuro più giusto e sostenibile.