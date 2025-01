Autonomia, Boccia (Pd): “Consulta ha bocciato legge leghista, al lavoro per cambiarla in Parlamento”

“La decisione di ieri della Consulta di non dichiarare legittimo il referendum per abrogare la legge Calderoli è la naturale conseguenza della sentenza di novembre ‘24 della stessa Corte, che di fatto ha spazzato via la legge individuando ben 7 punti di illegittimità. La legge sull’autonomia differenziata è una legge pessima per il nostro Paese, che aumenterebbe ancora di più le disuguaglianze territoriali e sociali. Ora in Parlamento continueremo a dare battaglia per evitare le forzature della destra, bloccare le intese avviate con le regioni del nord, stabilire i livelli essenziali delle prestazioni, esattamente come sollecitato dalla Consulta. Il regionalismo cooperativo diventa virtuoso se stabilisce i corretti livelli essenziali delle prestazioni e riconosce il principio di sussidiarietà, come sancito dalla Costituzione e come spesso ricordato dal Presidente della Repubblica. Senza questi presupposti la legge rischierebbe di diventare “un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale’ come sottolineato dalla Consulta. A sostegno della battaglia in Parlamento a tutela dei territori più fragili del nostro Paese, penso al Sud e alle zone interne, dovrà continuare la mobilitazione dei comitati, della società civile, dei cittadini che avevano firmato per il quesito referendario”.

Così il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia.